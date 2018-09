Aumento salarial de Fernando Mendes revolta trabalhadores da RTP

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:13 Facebook

A Comissão de Trabalhadores da RTP está revoltada com o Conselho de Administração da estação. Em causa está o aumento salarial de Fernando Mendes, algo que não acontece com os restantes trabalhadores "há dez anos".

Num comunicado publicado na quinta-feira no Facebook, a Comissão de Trabalhadores (CT) começou por referir que o "mercado da televisão entrou numa filosofia de tipo futebolístico na sequência da transferência" de Cristina Ferreira da TVI para a SIC, "por verbas difíceis de entender", e que a RTP entrou no mesmo esquema ao renovar o contrato de Fernando Mendes, apresentador do "Preço Certo", por valores "que podem chegar aos 20 mil euros" mensais.

A Comissão de Trabalhadores da estação pública alertou ainda que não é "a avaliação do merecimento destes valores" que está em causa, mas sim "o tratamento justo e equitativo daqueles que dão tudo pela RTP" e que não são aumentados "há dez anos".

Num outro ponto da nota, apontou a realização do Festival Eurovisão da Canção deste ano, em Lisboa, como desculpa permanente para a não revisão salarial, embora, escrevem na mesma publicação, a Administração do canal tenha garantido que este "nunca seria pago pelos trabalhadores".

Além disso, relembra que, questionado na Assembleia da República sob os custos que o evento teve para a estação pública, o presidente da RTP, Gonçalo Reis, esclareceu que foram gastos "19,5 milhões de euros" mas que houve "uma cobertura de 80% desse valor", pelo que na realidade o canal gastou 3,9 milhões, ou seja, "menos do que se esperaria".

Por esse motivo, a CT termina o comunicado com uma questão para a Administração da RTP: Se a RTP gastou menos do que se esperaria no Eurofestival", "vai atingir resultados positivos" e "pode aumentar apresentadores entrando na loucura televisiva deste verão, porque é que não pode fazer reenquadramentos profissionais dos seus trabalhadores?".