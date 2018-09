Autoras de "Uma Aventura" lançam o primeiro livro de "Inspetor Max"

Dúlio Silva 06 Junho 2018 às 10:20 Facebook

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que em 1982 lançaram a primeira obra da famosa coleção "Uma Aventura", juntam-se agora para assinarem o primeiro livro inspirado na série da TVI "Inspetor Max".

A sessão de pré-lançamento de "Inspetor Max - Alerta no Megaconcerto" está agendada para o dia 9 de junho, na Feira do Livro de Lisboa. O evento vai contar com a presença das escritoras da obra, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e com o cão Max Júnior, que fez parte da sequela da série homónima da TVI.

Este é o primeiro livro que marca a incursão da ficção da estação de Queluz de Baixo na literatura infantojuvenil e conta com a assinatura das duas mulheres que escreveram seis dezenas de obras da coleção "Uma Aventura", que foi, depois, adaptada à televisão para a SIC.

A estreia da primeira temporada de "Uma Aventura" deu-se em outubro de 2000. A quinta, e última, terminou em abril de 2007, embora a produção tenha contado com várias repetições ao longo da última década na antena do canal de Carnaxide.

Em 2009, a história de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada chegou ao grande ecrã, com o filme "Uma Aventura na Casa Assombrada", baseado no livro homónimo das duas escritoras.

Agora, o percurso é inverso. Depois de duas temporadas em 2004 e 2005 e outras tantas anunciadas pela TVI em 2016 (alguns dos episódios da última edição ainda estão por ser exibidos), a história do cão-polícia é agora contada em livro.

No primeiro capítulo, intitulado "Inspetor Max - Alerta no Megaconcerto", o conhecido pastor-alemão vai ser fundamental para resolver um importante caso de uma rede de malfeitores que quer colocar uma bomba num megaconcerto de uma ilustre cantora. O objetivo é levar à falência o organizador do megaconcerto, pois o malfeitor tem uma empresa concorrente no mercado.

A coleção tem a chancela da Editorial Caminho.