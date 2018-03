Bárbara Guimarães está de volta à apresentação

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Depois de uma participação no programa "D'Improviso", Bárbara Guimarães está de volta à antena para a condução de um formato de televisão de um canal temático da SIC. O regresso acontece a 13 de abril.

O programa de decoração de interiores "E agora o que é que eu faço?" está de volta à SIC Mulher para uma segunda temporada. O anúncio foi feito pela anfitriã do programa, esta quinta-feira à tarde, no seu perfil de Instagram.

"No dia dos 15 anos da SIC Mulher, e neste dia de todas nós [referência ao Dia da Mulher, celebrado a 8 de março], lanço o regresso do 'E agora o que é que eu faço?'. Eis a equipa que vai entrar nesta aventura! Ricardo, Rita e Isabel", escreveu Bárbara Guimarães na legenda de uma imagem em que surge com os profissionais que a acompanharão na segunda edição deste formato.

"E agora o que é que eu faço?" terá uma periodicidade semanal, à semelhança do que acontecera na primeira temporada, exibida no ano passado. O primeiro episódio vai para o ar a uma sexta-feira, 13 de abril.