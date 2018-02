Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow estrelas em série de Ryan Murphy

Nuno Azinheira Ontem às 17:50 Facebook

Ainda não é oficial, mas as negociações estão bem encaminhadas. As duas atrizes podem vir a integrar a nova série do autor de "American Horror Story".

Gwyneth Paltrow e Barbra Streisand são as atrizes mais desejadas pela Netflix para darem brilho à série "The Politician", o novo projeto assinado por Ryan Murphy, autor de sucessos como "Glee", "American Horror Story" ou "American Crime Story" entre outros.

A notícia, avançada pelo Deadline, dá conta que as duas atrizes estão em negociações para integrar a série, que será protagonizada por Ben Platt, 24 anos, que participou em "A Escolha Perfeita".

"The Politician" é um drama musical em que Platt vai vestir a personagem de um jovem e milionário político a caminho da glória eleitoral.

A Netflix garantiu já duas temporadas da série, após uma disputa pelos direitos com a Amazon e a Hulu, que também estavam interessadas.

Não foram revelados ainda outros pormenores sobre o elenco, nem tão pouco a data de estreia.