BBC anuncia novos apresentadores de "Top Gear"

O apresentador e comediante Paddy McGuiness e o ex-jogador de críquete Andrew 'Freddie' Flintoff foram esta segunda-feira anunciados como os novos apresentadores de "Top Gear", mítico programa da BBC sobre o mundo automóvel.

Os dois nomes foram anunciados esta segunda-feira pela BBC, através de comunicado. As gravações da nova temporada vão começar no início de 2019 e os primeiros programas com os novos apresentadores deverão ir para o ar no final desse mesmo ano.

A dupla vai substituir o ator Matt LeBlanc - o Joey da série "Friends -, que decidiu sair para se poder dedicar à família. McGuiness e Flintoff vão ter a companhia do jornalista e piloto Chris Harris, que se mantém no programa.

De acordo com o jornal "The Sun", os dois novos apresentadores assinaram um contrato de dois anos cada um, pelo qual vão receber 500 mil libras, qualquer coisa como 570 mil euros.

Tal como já tinha acontecido com Matt LeBlanc, McGuiness e Flintoff vão ter a difícil tarefa de ocupar o lugar de Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, que durante vários anos conduziram o programa e cuja cumplicidade fez do "Top Gear" um sucesso mundial.