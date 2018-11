"Breaking Bad" chega ao cinema em breve

João Manuel Farinha Hoje às 11:04 Facebook

O criador de "Breaking Bad", Vince Gilligan, está a trabalhar num filme derivado da popular série. Imprensa norte-americana adianta que as filmagens arrancam em breve.

As informações são para já escassas mas Vince Gilligan está a preparar um filme relacionado com uma das séries de maior sucesso dos últimos anos. De acordo com a revista "Variety", trata-se de uma longa metragem de "duas horas", embora ainda não se saiba se o seu destino é o cinema ou a televisão.

O regresso das principais personagens da série não é certo, assim como o formato do projeto - uma prequela como "Better Call Saul" ou algo parecido. Segundo o "The Albuquerque Journal", a narrativa acompanha a fuga de um homem raptado e a respetiva busca pela liberdade".

A mesma publicação avança que o início da produção está previsto para meados de novembro deste ano e as filmagens devem prolongar-se até ao início de fevereiro. O título do filme também ainda não foi confirmado mas o mesmo jornal adianta que "Greenbiar" é um dos nomes em cima da mesa.