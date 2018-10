Carolina Morais Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Filomena Cautela vai receber no próximo "5 Para a Meia-Noite" duas pessoas improváveis: o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e a irmã de Michael Jackson, La Toya Jackson.

Filomena Cautela bem avisou que vinha aí uma "bomba". E pouco depois do seu enigmático "post", o programa da RTP1 "5 para a Meia-Noite" anunciou, nas redes sociais, os seus próximos e inesperados convidados.

"Não são 'sketches'. Não são montagens. Não são imitações do Eduardo Madeira. Bruno de Carvalho e La Toya Jackson - os próprios! - vão sentar-se no sofá do '5' já esta quinta-feira." Escusado será dizer que, quase de imediato, milhares de internautas começaram a reagir à notícia e a demonstrar muita curiosidade pelo que se avizinha.

La Toya Jackson, a segunda irmã mais velha de Michael Jackson, está esta semana em Lisboa para apresentar o aclamado espetáculo "Forever King of Pop", que estará em palco no Casino do Estoril a 11, 12 e 13 de janeiro de 2019.

Quanto a Bruno de Carvalho, é incerto qual será o resultado da sua conversa com as anfitriãs Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, que já satirizaram, em várias ocasiões, o ex-presidente do Sporting.

"5 para a Meia-Noite" é transmitido na quinta-feira, a partir das 22.30, na RTP1.