Canal Hollywood prepara maratona de "Star Wars"

O Dia Internacional de "Star Wars" acontece já esta sexta-feira e, por isso, o canal Hollywood está a preparar um serão dedicado à mítica saga criada, em 1977, pelo cineasta norte-americano George Lucas.

Na maratona, intitulada "May the 4th be with you", os fãs de "Star Wars" vão ter a oportunidade de reviver os seis primeiros episódios da saga de ficção científica.

Assim, às 12.20 horas de sexta-feira terá início a transmissão do primeiro episódio, "A Ameaça Fantasma". Pelas 14.35, arrancará o "Ataque dos Clones" e, às 16.55, chegará a "Vingança dos Sith".

"Uma Nova Esperança" começará às 19.20, seguindo-se "O Império Contra-Ataca", às 21.30. Para terminar, a exibição de "O Regresso de Jedi" está marcada para as 23.40.

Para quem não tiver disponibilidade de passar a sexta-feira agarrado ao pequeno ecrã, "Star Wars" regressa de 21 a 26 de maio. Nessa semana, será possível assistir a todos os episódios em horário nobre, pelas 21.30 horas.

Para o dia 23 de maio, mas no cinema, está prevista a estreia do filme "Han Solo: Uma História de Star Wars". Realizado por Ron Howard, trata-se do segundo "spin-off" de "A Guerra das Estrelas", depois do lançamento de "Rogue One", em 2016.