Cantora de Israel cai à saída do palco da Eurovisão

Netta continua a ser uma das favoritas à vitória da edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, apesar de ter perdido fulgor nas casas de apostas online. Os passos da cantora de Israel são, por isso, seguidos atentamente pelos seus fãs. Mesmo aqueles que falham.

Foi o que aconteceu esta terça-feira, à saída do palco da Altice Arena, em Lisboa, onde decorre a 63.ª edição do maior espetáculo de música europeu. Na escada que dá acesso aos bastidores do Eurofestival, Netta acenava aos espectadores quando tropeçou num degrau e caiu.

A israelita foi logo acudida pelo segurança que a acompanhava. Já recomposta, a cantora mostrou que sabe rir-se de si própria, lançando uma (tímida) gargalhada sobre o episódio que acabara de protagonizar.

Como tudo o que acontece na Eurovisão é analisado ao mais ínfimo pormenor, este momento foi, claro, filmado em vídeo e partilhado nas redes sociais. Já conta com mais de 29 mil visualizações.

O tema que Netta interpreta, "Toy", foi um dos que conseguiu o apuramento para a final do certame de música. Além deste, passaram também à derradeira fase do evento os de Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda.