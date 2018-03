Carlos Mendes volta à televisão como apresentador

Dúlio Silva Hoje às 14:51 Facebook

Twitter

Carlos Mendes regressa, esta noite, à televisão portuguesa. O músico foi anunciado como o novo apresentador do programa "Autores", substituindo, assim, Mário Figueiredo na condução do formato.

O programa, que resulta de uma parceria entre a TVI e a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), volta esta quinta-feira à noite à antena da estação de Queluz de Baixo para mais uma temporada.

O regresso de "Autores" fica marcado pela ausência de Mário Figueiredo, de 70 anos, na apresentação do programa. Carlos Mendes, da mesma idade, foi o escolhido para o substituir.

Com uma longa carreira no mundo da música, e com uma passagem pela representação, o cantor de "Festa da Vida" regressa, desta forma, à televisão. O último projeto em que esteve envolvido no pequeno ecrã foi a novela "Os Nossos Dias", da RTP1.

"Autores" será exibido às quintas-feiras na TVI, com reposição aos sábados, na TVI24, e aos domingos, na TVI Ficção e na TVI Internacional.