Carreira de Maradona transformada em série da Amazon

Diego Armando Maradona, antigo craque da seleção argentina de futebol, vai ter parte da vida exposta numa série da plataforma de streaming da Amazon.

O homem que é considerado ainda nos dias de hoje como uma das grandes lendas do desporto-rei vai ser representado por três atores diferentes em outras tantas fases da sua carreira, desde a juventude até à atualidade, e terá como pano de fundo vários países que foram, de certa forma, marcantes para ele: Argentina, Uruguai, Espanha, Itália e México.

Os argentinos Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero e Juan Palomino são os profissionais que têm a responsabilidade de encarnar o antigo futebolista na série produzida pela BTF Media em parceria com a Dhana Media y Raze. O elenco é composto ainda por nomes como Laura Esquivel, que vestirá o papel da ex-mulher de Maradona, Claudia Villafañe.

Em comunicado oficial a Amazon anunciou que esta será uma "série biográfica de uma hora que vai seguir os triunfos e os desafios deste futebolista lendário, assim como os momentos-chave quer da carreira profissional como da vida pessoal" de Maradona.

A mesma plataforma de streaming revelou também, através dos seus canais oficiais, a primeira imagem da série, na qual é possível ver os três atores cujo desafio passa por interpretar da forma mais fiel possível os passos de um dos melhores jogadores de sempre.

Ao longo da carreira, Diego Maradona destacou-se, sobretudo, ao serviço de clubes como o Argentinos Juniors, o Barcelona e o Nápoles. Entrou em campo em 679 ocasiões e marcou por 346 vezes, entre as quais a famosa "mão de Deus", frente à Inglaterra, nos quartos-de-final do Mundial organizado pelo México, em 1986, e que foi ganho pela Argentina.

É precisamente no México, país onde há três décadas foi tão feliz, que vai morar nos próximos tempos. Maradona assinou recentemente com o Dorados, clube fundado em 2003 e que milita na segunda divisão mexicana. Na apresentação, prometeu que com o apoio dos adeptos muito dificilmente alguma equipa lhes ganhará.