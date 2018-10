Casa de reality show da TVI foi evacuada por causa do incêndio

Nuno Azinheira Hoje às 15:05 Facebook

O incêndio de grandes proporções no Parque Natural Sintra-Cascais, dominado desde as 12 horas deste domingo, obrigou à retirada de mais 300 pessoas das suas casas, incluindo os concorrentes do reality show da TVI e a apresentadora de televisão.

Os moradores da designada Casa do Amor do reality show da TVI "Love on Top" e os técnicos que asseguram a transmissão do programa foram obrigados a abandonar, na madrugada deste domingo, a casa, situada nas imediações do Guincho.

A decisão foi tomada pelas autoridades de proteção civil e bombeiros na sequência do incêndio de grandes proporções que deflagrou no Parque Natural Sintra-Cascais no sábado à noite.

O fogo foi dado como dominado este domingo às 12 horas e está a ser vigiado ainda por 700 operacionais, apoiados por 225 veículos e sete meios aéreos. O forte vento que se fez sentir ao longo da noite e madrugada dificultou ao máximo a tarefa dos bombeiros, com o incêndio a obrigar à retirada de mais de 300 pessoas, tendo provocado 21 feridos.

A informação de que a casa do "Love on Top" tinha sido evacuada foi dada nas redes sociais pela ex-concorrente Cynthia Noriega. A TVI não deu qualquer informação sobre o assunto.

Tal como o JN já tinha noticiado esta madrugada, Teresa Guilherme, que mora na zona da Biscaia, foi uma das pessoas que teve de ser retirada de sua casa por precaução, de acordo com informação da Câmara Municipal de Sintra ao nosso jornal.