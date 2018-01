"Casa dos Segredos 7" ganha data de estreia

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:07 Facebook

A TVI prepara-se para estrear a sétima edição de "Secret Story", pela primeira vez com um homem na apresentação. Foi Manuel Luís Goucha, o rosto escolhido pelo canal, a revelar a data de estreia do "reality show".

Na emissão desta segunda-feira do "talk show" matinal "Você na TV", que conduz ao lado de Cristina Ferreira, o comunicador, de 63 anos, desvendou que as portas da "casa mais vigiada do país" voltam a abrir-se já no próximo mês. É a 25, um domingo, dia da semana em que o programa se deverá manter.

"Casa dos Segredos" marca a estreia de Manuel Luís Goucha neste registo de formatos televisivos. As inscrições para a sétima temporada do "reality show" continuam abertas, tal como confirma o apresentador na sua primeira promoção do programa, em que Goucha ganha a "aprovação" da Voz.

O apresentador sucede-se a Júlia Pinheiro, que conduziu a primeira época do programa, em outubro de 2010, meses antes da sua saída para a SIC, e a Teresa Guilherme, que foi o rosto das cinco edições seguintes e de todas as suas derivações, como o "Desafio Final".