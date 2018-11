"Casados à Primeira Vista" abre debate polémico na Ordem dos Psicólogos

Carolina Morais Hoje às 13:36 Facebook

O programa da SIC "Casados à Primeira Vista" está a ser analisado pela Ordem dos Psicólogos. O formato conta com a intervenção pública de profissionais, embora esta seja proibida pelo código deontológico.

O "reality show" das noites de domingo da SIC, "Casados à Primeira Vista", está a gerar polémica na Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Em causa está a intervenção de membros da profissão no espaço mediático, algo que é estritamente proibido pelo código deontológico.

"Os psicólogos não fazem intervenção em público, é um processo privado", começa por esclarecer o psicólogo Miguel Ricou, presidente da Comissão de Ética da OPP, em declarações ao Diário de Notícias (DN). "As pessoas sabem que as suas declarações vão ser públicas, logo não vão dizer tudo e o psicólogo vai trabalhar com informação que não corresponde totalmente à verdade", defende ainda.

O DN soube que, antes de o primeiro episódio ter ido para o ar, a produtora Shine Iberia Portugal pediu um parecer à Comissão de Ética da OPP. Foi explicada a presença de psicólogos e outros profissionais no programa, mas sem que a Ordem soubesse quem eram os psicólogos e de que tipo de outros profissionais se estava a falar. "Os pareceres éticos são genéricos do que se pode e não se pode fazer", explica Miguel Ricou.

Ainda assim, a sua opinião não é partilhada por todos os profissionais. Tiago Lopes Lino, o psicólogo responsável, na produção, por acompanhar os concorrentes fora do programa, defendeu que aquilo que os especialistas de "Casados à Primeira Vista" estão a fazer não é intervenção psicológica, mas sim uma simples partilha de opinião.

"Não podemos considerar que qualquer conversa seja intervenção psicológica só porque se trata de um psicólogo. Os psicólogos são pessoas. Há um aconselhamento que nem é psicológico, é um aconselhamento com especialistas. Uns são psicólogos, outros são 'coaches'", afirmou.

Até à data, nem a SIC nem a Shine Ibera Portugal comentaram o assunto. "Casados à Primeira Vista", apresentado por Diana Chaves, vai para o ar aos domingos à noite, por volta das 21.40, logo após o "Jornal da Noite".