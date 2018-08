Casamento de William teve mais seis milhões de espectadores do que o de Harry

Nuno Azinheira 20 Maio 2018 às 14:38 Facebook

O casamento de William e Kate, realizado em 2011, registou mais seis milhões de espectadores britânicos do que o de Harry e Meghan Markl, que decorreu sábado na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, de acordo com os dados do "The Guardian".

O enlace entre o filho mais novo de Diana e a atriz norte-americana foi visto por 18 milhões de britânicos, revela o jornal inglês, um valor abaixo dos 24 milhões que a 29 de abril de 2011 assistiram à união de William e Kate Middleton.

Ainda assim, a cerimónia que uniu Harry e Meghan foi o programa mais visto do ano na televisão inglesa, com a grande maioria dos espectadores a preferir a transmissão da BBC, a quem coube a difusão do sinal internacional para o mundo inteiro.

Uma das razões para a diferença de seis milhões de espectadores entre os casamentos dois dois irmãos pode ter a ver com o peso crescente da Internet. Este sábado, foram muitos os sites internacionais que fizeram "streaming" da cerimónia, substituindo-se assim à televisão clássica.

Também as redes sociais podem ter contribuído para esta dispersão de audiências. O Twitter anunciou este domingo que a rede social processou 3,4 milhões de tweets durante a cerimónia.

O interesse dos utilizadores atingiu um pico durante as palavras do bispo norte-americano Michael Curry, quando se registaram 40 mil tweets por minuto.

A cobertura dos media tradicionais foi de grande monta no Reino Unido. Os dez jornais impressos ao domingo no país, incluindo uma edição especial do jornal "I", dedicaram um total de 282 páginas ao casamento.

O "Sunday Express" foi o mais mãos-largas, com 48 páginas dedicadas ao enlace e à festa na edição impressa deste domingo.

E em Portugal, como foi?

Na televisão generalista portuguesa, mais de 1,1 milhões assistiram à transmissão do casamento dos duques de Sussex.

A TVI, que apostou em Judite Sousa, Manuel Luís Goucha e Raquel Matos Cruz, foi a vencedora, no que toca a audiências, registando 418 mil espectadores de audiência média, correspondentes a 20,8% de quota de mercado ao longo dos 198 minutos em emissão direta.

A SIC, com Clara de Sousa, Júlia Pinheiro, Martim Cabral e Joana Latino, registou 395 mil espectadores (15,7% de quota de mercado), enquanto a RTP1, que enviou para Windsor a jornalista Rita Marrafa de Carvalho, alcançou uma audiência média de 306 mil espectadores (14,5% de share), de acordo com os dados da GfK, empresa que mede o consumo de televisão em Portugal.