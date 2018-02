Caso do primeiro casamento lésbico em Espanha chega à Netflix

AFS Ontem às 17:43 Facebook

A Netflix comprou os direitos de um filme sobre o primeiro casamento lésbico em Espanha. "Elisa e Marcela" chega à plataforma de "streaming" quatro meses depois da sua estreia no grande ecrã.

A história de Elisa e Marcela prepara-se para ganhar vida nas mãos de Isabel Coixet, que vai apostar num filme espanhol sem atores internacionais. A realizadora catalã, que conta no currículo com três prémios Goya, dá início às filmagens no mês de maio.

A atriz María Valverde vai dar vida a Marcela e Natalia de Molina será Elisa, as protagonistas do filme escrito por Narciso de Gabriel e Coxiet.

O caso, baseado numa história verídica, remonta ao dia 8 de junho de 1901, quando uma mulher disfarçada de homem, adotando o nome de Mario Sánchez, conseguiu enganar Victor Cortiella, pároco na Igreja de São Jorge. Mal sabia Cortiella, por isso, que estava a consumar o primeiro casamento lésbico em Espanha.

Elisa Sánchez Loriga e Marcela Gracias Ibeas conheceram-se na escola, em 1885. Com o tempo, a sua relação foi ficando cada vez mais íntima. O casamento entre as duas mulheres chegou ser tema de notícia nas publicações da época. As duas acabaram por fugir para o Porto, em Portugal, onde foram capturadas pela polícia.