Catarina Sikiniotis diz adeus à SIC para dedicar-se à advocacia

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Catarina Sikiniotis despede-se da SIC para prosseguir o sonho de ser advogada. A vida académica foi sempre prioridade em relação ao papel de apresentadora.

A jovem passou a ser um dos rostos do programa "Fama Show" (SIC), em 2016, quando tinha apenas 21 anos. Durante este período, Catarina Sikiniotis conseguiu conciliar a vida de estudante com a televisão, mas com o aproximar do estágio profissional a tarefa fica mais complicada.

"A vida da nossa Catarina Sikiniotis vai tomar um outro rumo nos tempos mais próximos", começou por informar, na sexta-feira, a estação de televisão de Carnaxide através de um comunicado.

"A vida académica sempre foi uma das prioridades da Catarina e percebemos por isso que, depois da licenciatura concluída, que já lhe exigiu um esforço notável para a compatibilização das duas atividades, nesta fase de estágio profissional da Ordem dos Advogados, essa compatibilidade seja mais difícil de assegurar", pode ler-se na nota.

No fim, o canal agradeceu a Catarina "todo empenho, talento, capacidade de trabalho e preparação exaustiva para cada tarefa, que a tornou num exemplo de profissionalismo e perfeccionismo para todos".

De momento, a futura advogada encontra-se a passar férias na Grécia, país que considera a sua "segunda casa".