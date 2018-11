Cate Blanchett estreia-se em televisão com série baseada em história verídica

DS Hoje às 13:21 Facebook

A atriz australiana Cate Blanchett vai estrear-se na televisão norte-americana. Na minissérie "Mrs. America", vai interpretar o papel de Phyllis Schlafly, uma ativista conservadora e antifeminista que se destacou nos Estados Unidos nos anos 1970.

A minissérie "Mrs. America", a primeira nos Estados Unidos que contará com a presença de Cate Blanchett, baseia-se numa história verídica. O papel que a atriz vai encarnar será o de Phyllis Schlafly, uma advogada que se celebrizou durante a década de 1970 devido à sua oposição ao feminismo, ao aborto e ao casamento entre indivíduos do mesmo género.

Nascida em 1924, no estado norte-americano do Missouri, o mesmo onde viria a morrer em 2005, Schlafly dedicou parte da sua vida a lutar contra a Emenda dos Direitos Iguais, cujo objetivo era o de garantir a igualdade de direitos para todas as mulheres. No entanto, logo que foi aprovada pelo Congresso, esta não viria mais a sofrer qualquer alteração.

Em "Mrs. America", cujas gravações iniciar-se-ão no próximo ano, serão ainda retratadas as ações de algumas feministas como Gloria Steinem, Shirley Chisholm, Bela Abzug, Jill Ruckelshaus ou Betty Friedan, num total de nove episódios. Sobre esta última, Phyllis Schlafly chegou mesmo a referir que a gostaria de poder queimar numa fogueira.