Catherine Zeta-Jones estreia-se na TV norte-americana através do Facebook

A atriz britânica Catherine Zeta-Jones será a protagonista de uma série lançada em exclusivo no Facebook Watch, plataforma do Facebook. "Queen America" tem dez episódios garantidos e foi criada por Meaghan Oppenheimer, a mesma de "Fear the Walking Dead".

É a estreia de Catherine Zeta-Jones na televisão norte-americana. A atriz terá a sua primeira participação no pequeno ecrã norte-americano em "Queen America", série que poderá ser vista, em data a anunciar, na plataforma Facebook Watch, da rede social de Mark Zuckerberg.

Criada por Meaghan Oppenheimer, trata-se de uma comédia de humor negro sobre Vicki Ellis, personagem de Zeta-Jones, uma mulher que empreende todos os seus esforços em nome do concurso Miss America, revela o site Digital Spy.

Para já, está garantida uma temporada de dez episódios e a mulher de Michael Douglas, de 48 anos, é a única confirmada no elenco de atores.