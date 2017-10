CBS vai desenvolver nova série produzida por Jennifer Lopez

Hoje às 17:20, atualizado às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de "Shades of Blue" chega "Rosarito Beach". A cantora e atriz Jennifer Lopez vai produzir uma nova série televisiva, desta vez para a CBS.

Jennifer Lopez não para de surpreender. A cantora e bailarina, que há muito mostrou as suas capacidades de atriz e produtora, vai lançar-se num novo projeto televisivo, desta vez numa comédia dramática ambientada no mundo da advocacia, com argumento de Nick Weiss e Isaac Laskin.

Segundo uma notícia avançada pelo site "Deadline", "Rosarito Beach" irá ser desenvolvida pela CBS e promete desafiar todos os "preconceitos culturais". Os episódios terão uma hora de duração e seguem os passos de uma advogada medíocre, sem grandes perspetivas de carreira, e de um advogado latino ambicioso, que se muda para San Diego para trabalhar em casos que se encontram na fronteira dos sistemas legais dos Estados Unidos e do México.

A artista irá coproduzir a série com Elaine Goldsmith-Thomas e a Universal Television.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta é a segunda aposta televisiva de Jennifer Lopez, que nasce após "Shades of Blue". Esta série dramática criminal, também produzida e protagonizada pela artista, estreou em 2016 e tem já uma terceira temporada prevista para 2018.