Cher confirma participação em "Mamma Mia 2"

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:55, atualizado às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Cher, de 71 anos, vai entrar na sequela do filme "Mamma Mia". A notícia foi avançada pela própria no Twitter, em resposta a uma fã.

A cantora e atriz está de volta ao grande ecrã e logo num filme que junta o canto e a representação. O site Broadway World avançou com essa possibilidade e uma fã decidiu questionar a protagonista, que acabou por confirmar a sua participação em "Mamma Mia! Here We Go Again".

As filmagens já começaram e a artista tem dado conta disso mesmo no Twitter. "Acabei de fazer dois números de dança, todos são fantásticos", escreveu. Uma admiradora perguntou-lhe ainda se este é a "concretização de um sonho" e se está "entusiasmada", tendo Cher respondido afirmativamente. "Sim. Muito."

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O último filme em que participou como atriz remonta a 2010, quando contracenou com Christina Aguilera em "Burlesque", embora o ponto alto da sua carreira de atriz tenha sido em 1988, ano em que ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo filme "Moonstruck".

O novo "Mamma Mia" deverá chegar às salas de cinema em julho do próximo ano e, tal como no primeiro filme, Pierce Brosnan e Meryl Streep mantêm-se nos principais papéis.