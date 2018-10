Carolina Morais Hoje às 13:43 Facebook

A protagonista de "The Crown", Claire Foy, revelou que foi impedida de entrar na "after party" dos Emmy deste ano. Nem o seu prémio de Melhor Atriz lhe valeu.

Parece que nem a rainha de Inglaterra consegue tudo o que quer. Claire Foy, que dá vida à monarca britânica no drama da Netflix "The Crown", tinha acabado de conquistar um dos maiores galardões da noite. Tinha-o na mão, aliás, quando tentou entrar na "after party" dos Emmy. Ainda assim, foi "barrada" à entrada e teve de esperar que alguém lhe trouxesse bilhetes.

"Não entrei. Senti-me humilhada. Estava a segurar um Emmy e, mesmo assim, não me deixaram entrar", brincou a atriz britânica em conversa com Jimmy Fallon.

Felizmente, alguém veio em seu auxílio: Jonathan Van Ness, uma das estrelas da também série da Netflix "Queer Eye". "Ele foi o meu cavaleiro de fato branco. E quando conseguiu dar-me entrada na festa, eu quis manter os meus princípios. Disse: 'Obrigada, Jonathan, mas vou ficar à espera dos bilhetes e vou fazer isto como deve ser'. O que foi ridículo."