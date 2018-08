Cláudia Pascoal felicita Israel pela vitória e agradece a Portugal

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 13 Maio 2018 às 01:01 Facebook

Minutos depois de ter sabido que tinha ficado em último lugar na derradeira etapa do Festival Eurovisão da Canção, este sábado à noite, Cláudia Pascoal reagiu à vitória da israelita Netta nas redes sociais.

"Parabéns, Israel!", começou por escrever a gondomarense, intérprete do tema "O Jardim", que na final do certame de música totalizou somente 39 pontos, tornando-se na pior prestação lusa desde que existem semifinais no Eurofestival e que o nosso país se qualifica para a derradeira etapa do evento.

Cláudia Pascoal confessa que "estes dias de Eurovisão foram uma experiência única" para si. "Nunca nos esqueceremos!", assegura a jovem cantora.

A mensagem, publicada no seu perfil de Instagram momentos depois de a classificação ter sido conhecida, termina com a intérprete a agradecer o apoio do público luso. "Obrigada, Portugal! Estaremos sempre juntos."

Netta, que representou Israel com o tema "Toy", foi eleita, este sábado à noite, a vencedora da 63.ª edição do certame de música, sucedendo assim a Salvador Sobral na História do Festival Eurovisão da Canção. A canção "Toy" obteve um total de 529 pontos.

A 63.ª edição do maior concurso de música europeu foi a primeira a ser organizada no nosso país. As três fases do evento foram apresentadas por Catarina Furtado, Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Filomena Cautela.