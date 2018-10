Comentador anuncia saída do "Você na TV" após convite de Cristina Ferreira

Dúlio Silva Hoje às 14:37 Facebook

Twitter

O advogado Aníbal Pinto surpreendeu Manuel Luís Goucha na emissão desta sexta-feira do "Você na TV" ao informar o apresentador de que deixa, desde este dia, de colaborar com o programa das manhãs da TVI. A decisão vem na sequência de um convite da nova estrela da SIC, Cristina Ferreira, que recusou.

Depois de "contos e ditos" escritos em alguma imprensa, o advogado Aníbal Pinto deixou claro que, sim, recebeu um convite de Cristina Ferreira para fazer parte da equipa do programa que a apresentadora está a preparar para as manhãs da estação de Francisco Pinto Balsemão, mas que declinou.

"Primeiro: não vou para a SIC; segundo: fui convidado pela Cristina Ferreira para ir para a SIC", afirmou o advogado na "comunicação" que pediu para fazer a Manuel Luís Goucha no "Você na TV" desta sexta-feira. Tratou-se de "um convite lisonjeiro, um convite muito profissional" vindo da nova estrela do canal de Carnaxide, que lhe disse que "aceitaria [de Aníbal Pinto] um "não", porque sabia do [seu] carinho pelo "Você na TV", pela TVI e, sobretudo, por Manuel Luís Goucha".

"A comunicação é esta: a minha vida não é a televisão, eu sou um advogado, faço a minha profissão com paixão e, portanto, não sou capaz de dizer não à Cristina, não sou capaz de dizer não ao Goucha e também não vou ficar na TVI. Vou deixar o entretenimento", atirou o advogado, surpreendendo o anfitrião do "Você na TV" com a decisão de que aquele tinha sido o seu "último comentário na "Crónica Criminal'".

Goucha, por sua vez, manifestou sentir "pena" pela decisão do advogado, lembrando que até janeiro, mês em que Cristina se deverá estrear nas manhãs da SIC, muitos convites poderão surgir e que o mercado televisivo funciona assim - lembrou que, também ele, já trocou a RTP pela TVI e que já só lhe "falta a SIC".

"Tenho pena, porque faz falta na televisão alguém como o senhor, com uma palavra sabedora sobre os assuntos que discute aqui", considerou o apresentador, referindo ainda: "Gosto imenso das pessoas com quem trabalho diariamente. Aliás, que fique claro, nem eu nem a Cristina trabalhávamos aqui os dois sem gostarmos das pessoas. Não vem aqui ninguém com quem não queiramos estar."

Na "Crónica Criminal" do "Você na TV" colaboram, entre outros, Quintino Aires, António Teixeira e José Paulino.