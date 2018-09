Carolina Morais Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Para celebrar o 25.º aniversário de carreira, Conan O'Brien anunciou que, a partir de janeiro do próximo ano, disponibilizará todos os seus mais de 4 mil programas do "Late Night".

"Este é um dia muito especial. Vejam bem: há exatamente 25 anos fiz o meu primeiro programa "Late Night". Desde então, gravei mais de 4 mil episódios, em nove dos quais dizem que fui bastante bom", começa por brincar Conan O'Brien num vídeo divulgado na quinta-feira.

O apresentador de 55 anos aproveitou a ocasião especial para relançar o seu primeiro episódio, filmado originalmente em 1993. "Está fantástico. Os técnicos de som até conseguiram dar-me uma voz de homem adulto."

Mas esta é apenas uma pequena amostra do que virá em janeiro de 2019. Nessa altura, O'Brien lançará um site com tudo aquilo que já fez no "late night" norte-americano. Conan foi anfitrião do "Late Night" entre 1993 e 2009, assumindo depois, durante oito meses, o comando do "The Tonight Show". Atualmente, apresenta "Conan" no canal TBS.

Espreite aqui o primeiro episódio de O'Brien no "Late Night", que contou com John Goodman, Drew Barrymore e Tony Randall como convidados.