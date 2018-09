Concorrentes do estrangeiro "invadem" novo "The Voice Portugal"

NA Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Catarina Furtado falou sobre a nova temporada da versão portuguesa do programa "The Voice", que regressa à RTP1 no dia 23. A profissional volta a dividir a apresentação do "talent show" com Vasco Palmeirim.

O concurso musical transmitido pela RTP está prestes a estrear a sexta temporada e, uma vez mais, Catarina Furtado volta a ser um dos rostos principais. As gravações das provas cegas já começaram e, segundo a comunicadora, vieram diversos concorrentes do estrangeiro.

"É muito engraçado porque o crescimento e amadurecimento do 'The Voice' na antena da RTP tem sido muito projetado na RTP Internacional. Isto quer dizer que muita gente que vive no estrangeiro veio concorrer. (...) Não sei todos, mas França, Luxemburgo, Inglaterra", garantiu a apresentadora, esta quinta-feira, durante a apresentação da nova programação da RTP, em Lisboa.

Nesta edição, o formato televisivo sofreu alterações em relação ao habitual. Os mentores passam a ter à sua disposição o botão "bloquear" para impedir alguns dos seus colegas de virar a cadeira durante as provas cegas.

Para a apresentadora, de 46 anos, esta é uma mudança que "faz a diferença". "Faz com que haja um fator mais violento na competição. (...) Apesar de serem todos maninhos e existir solidariedade feminina, a verdade é que este ano a coisa está menos amistosa", afirmou.

Recorde-se que a Repórter V também mudou. A apresentadora Jani Gabriel mudou-se para a SIC, onde vai fazer parte do "Fama Show", dando lugar a Mafalda Castro, locutora na rádio Mega Hits.

"The Voice Portugal", que conta com Aurea, Marisa Liz, Mickael Carreira e Anselmo Ralph como mentores, tem estreia agendada para 23 de setembro, na RTP1.