Confirmado "crossover" entre "The Walking Dead" e "Fear The Walking Dead"

Há muito que os fãs sonhavam com um "crossover" entre a série "The Walking Dead" e a prequela "Fear The Walking Dead". Apesar dos vários pedidos, os produtores chegaram a afirmar que isso nunca aconteceria. Agora, o jogo virou.

Segundo o site Deadline, o anúncio foi feito pelo próprio criador das histórias, Robert Kirkman, durante a Comic Con que decorreu este fim de semana em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O evento, que reuniu elenco e realizadores no Madison Square Garden, teve o ponto alto quando Kirkman adiantou: "Há uma personagem que vai de uma série para a outra, mas não vou dizer qual é."

"Este é um grande evento para o universo de 'The Walking Dead'", acrescentou, prevendo-se que o tão aguardado "crossover" aconteça para o próximo ano. Até lá, só resta especular quem será a personagem que irá fazer a ligação entre as duas séries.

A segunda parte da terceira temporada de "Fear the Walking Dead" despede-se já no próximo dia 16 de outubro, pelas 22.10 horas, no canal AMC. No entanto, para os fãs da saga dos mortos-vivos, basta aguardar uma semana pela tão aguardada estreia do mês. Os novos episódios de "The Walking Dead" chegam à Fox já no próximo dia 23 de outubro, com a estreia da oitava temporada.