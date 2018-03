Dúlio Silva Hoje às 10:52 Facebook

O criador da série "Suits", cuja segunda metade da sétima temporada está prestes a estrear-se, confessou que a saída de Meghan Markle não foi uma surpresa. Na realidade, o final da sua personagem começou a ser planeado um ano antes das gravações.

Depois de seis meses de pausa, a sétima temporada de "Suits" regressa finalmente esta quarta-feira, nos Estados Unidos. Mas nem tudo são boas notícias para os fãs. Rachel Zane, a personagem interpretada por Meghan Markle, está prestes a despedir-se da história.

No entanto, a futura duquesa não será a única a abandonar a série. Com ela vai também Patrick J. Adams (Mike Ross), o seu par romântico na ficção, cuja saída já tinha sido igualmente anunciada.

Em declarações ao TV Line, o criador da série explicou como foi planeado o adeus à noiva do príncipe Harry. Tal situação não terá sido uma surpresa já que, cerca de um antes de o final ser gravado, já se começava a preparar uma eventual saída.

"Sabíamos que a Meghan estava numa relação socialmente importante que, com sorte, acabaria em casamento", confessou Aaron Korsh. "Nós não queríamos interferir na sua vida pessoal e questioná-la acerca disso, por isso chegou uma altura em que tomámos uma decisão e assumimos que ela iria embora".

O produtor explicou que, caso a situação seguisse outro rumo, "seria mais fácil desfazer uma saída do que escrever uma despedida no último minuto", já que se tornaria necessário recorrer à morte da personagem.

A saída de ambos os atores da série acabou por facilitar a decisão no que concerne ao seu destino. "Antes de escrever os últimos seis episódios já sabíamos que eles iam embora, o que foi bom para nós, obviamente, porque nos deu a possibilidade de não acabar com o seu relacionamento".

O capítulo final de "Suits" irá para o ar, nos Estados Unidos, a 25 de abril, dia em que os fãs vão poder assistir ao desfecho do casal. "Qualquer pessoa que tenha acompanhado a série desde o início irá chegar a uma conclusão bastante acertada. Eles estão juntos há muito tempo e essa é a pista que vos dou".

Já na vida real, Meghan Markle subirá ao altar, de forma a celebrar a união com o príncipe Harry, no dia 19 de maio. O mundo estará de olhos postos no futuro casal naquele que será o casamento real mais aguardado do ano.