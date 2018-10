Cristina Esteves e o adeus ao "Telejornal": "Saio firme pelo meu pé"

Dúlio Silva Hoje às 10:56 Facebook

Cristina Esteves despediu-se, domingo, da condução do "Telejornal" (RTP1). A jornalista reagiu ao seu afastamento nas redes sociais, garantindo ter saído "firme" da cadeira que ocupou durante seis anos.

"Sem bota, muletas ou empurrada de cadeirinha, saio firme pelo meu próprio pé. Inté", escreveu Cristina Esteves na legenda de uma fotografia sua à saída do estúdio do "Telejornal", referindo-se à lesão que sofreu recentemente e que a condicionou na locomoção mas numa clara alusão ao seu adeus ao principal bloco informativo do primeiro canal estatal.

A jornalista, de 45 anos, sentou-se pela última vez na cadeira de pivô do "Telejornal" no domingo. Apresentava as edições de fim de semana deste noticiário desde outubro de 2012.

As baixas audiências estarão na origem da decisão da Direção de Informação da RTP, capitaneada por Paulo Dentinho. A partir do próximo sábado, Cristina será substituída, de forma alternada, por José Rodrigues dos Santos ou João Adelino Faria, que já asseguram a condução do "Telejornal" nos dias úteis.

Cristina Esteves passará a dividir com Ana Lourenço o programa "360º", emitido no horário nobre da RTP3.