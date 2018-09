Cristina Ferreira bateu Rita Pereira aos pontos em audiências

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:18 Facebook

Cristina Ferreira conseguiu, esta segunda-feira à noite, a sua primeira liderança de audiências na SIC. A apresentadora esteve no "Jornal da Noite" ao mesmo tempo que Rita Pereira era entrevistada no "Jornal das 8".

Na primeira entrevista que concedeu desde que foi conhecida a sua saída da TVI, foi ao "Jornal da Noite" explicar que aceitou o convite de Daniel Oliveira antes de saber quanto é que ia ganhar.

"Eu sei que é difícil acreditar, mas quem me conhece sabe que isto é verdade", afirmou a Rodrigo Guedes de Carvalho.

Aguardada com grande expectativa, e muito promovida em antena nos últimos dias, a entrevista permitiu ao principal jornal da SIC liderar o horário, com 1,069 milhões de espectadores e 24,8% de quota de mercado.

Um valor muito acima da média registada ao longo de todo o ano (789 mil espectadores e 18,8% de share).

À mesma hora, o "Jornal das 8" da TVI, que convidou a atriz Rita Pereira para falar, à mesma hora, sobre a sua gravidez, registou, de acordo com os dados provisórios da GfK, 949 mil espectadores (22,3% de share).

Quando isolados os minutos do confronto entre Cristina Ferreira e Rita Pereira, a diferença foi ainda maior: a SIC esteve sempre por cima e mesmo o pior minuto de Cristina Ferreira foi superior ao melhor minuto de Rita Pereira, com uma diferença média superior a 300 mil espectadores.

No que toca a audiências, também a estreia da novela "Corpo e Alma" correu bem à SIC, tendo sido o programa mais visto do dia, com 12,1% de audiência média e 26% de quota de mercado.

Mesmo com um episódio especial duplo, "A Herdeira" não conseguiu ficar à frente, registando menos 100 mil espectadores.

No cômputo do dia, a TVI foi a estação preferida dos portugueses, com 21,1%. A SIC registou o melhor share do mês, com 17,7%, e a RTP1 ficou-se pelos 10,7.