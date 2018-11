Cristina Ferreira concretiza sonho com amigo que levou da TVI para a SIC

Dúlio Silva Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Depois de ter sido noticiado que o realizador do vespertino de "A Tarde é Sua" saiu da equipa de Fátima Lopes para se juntar ao "programa de sonho" que Cristina Ferreira prepara na SIC, a apresentadora afirma que João Patrício é um dos seus "grandes amigos" e que ambos vão concretizar um sonho de "há muito tempo".

O ex-realizador e diretor de conteúdos do "talk show" pelo qual Fátima Lopes dá a cara nas tardes da TVI já trabalha com Cristina Ferreira no "programa de sonho" que a estrela da SIC vai estrear em janeiro de 2019.

Numa mensagem publicada no Instagram, a nova apresentadora do canal de Carnaxide confirma a mudança de João Patrício para a SIC e revela a ligação profissional que os une e que trespassou para o plano pessoal. "Conheci o João há oito anos. Realizou-me algumas vezes e, a pouco e pouco, fomo-nos tornando grandes amigos. Foi das primeiras pessoas a saber da minha saída", escreve Cristina, cuja transferência de Queluz de Baixo para Carnaxide se deu no verão, após 16 anos de ligação àquela estação de televisão.

Agora na SIC, os dois celebram finalmente a concretização de um desejo antigo. "Há muito tempo que sonhávamos ter um programa de televisão juntos. Chegou o dia", refere a apresentadora.

Já na quinta-feira, depois de ter sido tornado público que Cristina Ferreira convenceu o realizador a quebrar a ligação profissional que mantinha com Fátima Lopes há mais de duas décadas, a profissional da SIC publicou uma mensagem nas redes sociais que pode ser entendida como uma resposta a esta notícia.

"Na vida vais criando ligações. Vais juntando pessoas à tua família. Algumas passam a ser de casa. Essas vão contigo para onde fores", garantiu Cristina.