Cristina Ferreira defende "Super Nanny": "Tirei de lá algumas dicas"

É sabido que o programa "SuperNanny", da SIC, foi alvo de polémica, tendo mesmo sido cancelado logo após a sua estreia, a 14 de janeiro passado. Agora, quatro meses depois, voltou a ser tema de conversa, desta vez na TVI.

O tema da educação esteve em cima da mesa durante a "Crónica Criminal" do programa das manhãs da TVI "Você na TV", esta quarta-feira, depois de Quintino Aires ter mencionado uma notícia sobre um filho que regou a mãe com gasolina.

Sobre este tema, o psicólogo recordou o programa da SIC "SuperNanny" e lamentou o fim do mesmo, argumentando que "gente que não tem entendimento nenhum do que é educação, que não tem entendimento nenhum do que é a psicologia, mas acha que sabe muito, proibiram um dos instrumentos mais úteis que nós podíamos ter tido este ano".

"Estou a falar da concorrência. Estou a falar de um programa que, ainda por cima, ia fazer concorrência com um programa que me dá dinheiro todos os meses ["A Casa dos Segredos"]. Mas para eu deixar de ser um bocadinho egoísta e pensar no sofrimento de muitas mães, tenho que dizer aqui claramente que foi um erro gravíssimo que espero que rapidamente seja corrigido porque é necessário ajudar as mães e os pais", afirmou Quintino Aires.

Ao ouvir estas palavras proferidas pelo psicólogo, a apresentadora Cristina Ferreira aproveitou para mencionar que era a favor da emissão de "SuperNanny". "Era a favor do programa também, e tenho um filho. Olhei para ele enquanto mãe e na forma como ele me podia ajudar a ser melhor. Tirei de lá algumas dicas", referiu a apresentadora.

Recorde-se que o programa da estação de Carnaxide estreou-se a 14 de janeiro, sendo apenas exibidos dois episódios. Acabou por ser cancelado na sequência de críticas à exposição das crianças envolvidas.