Cristina Ferreira estará "sozinha" nas manhãs da SIC

A apresentadora, que se estreará em breve nas manhãs da estação de Carnaxide, vai estar a conduzir o seu novo programa "sozinha". Porquê? Porque não há quem possa ocupar o "lugar" de Manuel Luís Goucha, com quem dividiu a antena das manhãs da TVI ao longo de quase 15 anos.

Após cerca de 15 anos ao lado de Manuel Luís Goucha, um dos "homens da sua vida", como fez questão de frisar várias vezes, Cristina Ferreira abandonou a TVI e o seu companheiro de longa data. À chegada à SIC, enfrentará "sozinha" o seu novo público.

"Eu saio de uma estação com o Manuel Luís Goucha, vocês acham que eu ia conseguir arranjar alguém que estivesse no lugar dele?", disse à revista TV7 Dias este sábado, à margem da apresentação da sua coleção de vernizes, quando questionada sobre como iria conduzir as manhãs da estação. "Sozinha!", completou.

Sobre a data de estreia do formato, afirmou ser a "pergunta para um milhão de dólares".