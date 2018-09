Cristina Ferreira esteve (em vídeo) na apresentação da nova grelha da SIC

Dúlio Silva Hoje às 19:45 Facebook

A apresentadora Cristina Ferreira, a grande aposta da SIC para a nova temporada televisiva, esteve presente (ainda que não fisicamente) no evento em que o canal de Carnaxide desvendou à imprensa as suas novidades de programação.

O momento mais aguardado da tarde ficou agendado para o fim. A nova estrela da estação de Francisco Pinto Balsemão estreou-se como profissional da SIC ao enviar uma mensagem à audiência do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, onde o canal apresentou a sua nova temporada.

Cristina Ferreira, que completou no domingo 41 anos, garantiu que "há grandes desafios pela frente". "Estamos juntos, juntos a construir o futuro da SIC. A minha casa. A nossa casa. A partir de agora, o melhor ainda está para ver", afirmou.

O vídeo termina com a comunicadora a enviar uma mensagem peculiar para o seu filho, fruto da anterior relação com o empresário António Casinhas. "Tiago, muda lá para a SIC", diz.

Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo Impresa, que detém a SIC, destacou esta "transferência mediática" no início do seu discurso. Para o empresário, a saída de Cristina da TVI só foi possível por ter existido um "feliz encontro de vontades" entre a estação e "uma profissional com um enorme talento e uma capacidade inegável".