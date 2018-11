Cristina Ferreira já disse o que pensa sobre Maria Cerqueira Gomes

AFS Hoje às 10:41 Facebook

Cristina Ferreira acredita que a escolha de Maria Cerqueira Gomes para substituir o lugar que deixou vago no programa "Você na TV", da TVI, é uma "belíssima escolha". A mensagem surge após se terem encontrado num evento no Porto.

A futura estrela da SIC e a próxima parceira de Manuel Luís Goucha na condução do "Você na TV" estiveram juntas, esta terça-feira, na inauguração de uma loja de decoração no Porto. Trocaram algumas palavras e mostraram-se sempre bem-dispostas e sorridentes uma com a outra. Depois, Cristina Ferreira explicou à imprensa o que pensa da sucessora.

"Ter a Maria no lugar que já foi meu foi uma belíssima escolha", começou por revelar a ex-apresentadora da TVI. "Fico muito feliz que a minha saída tenha permitido que outras pessoas apareçam de forma mais regular. A Maria já estava há muitos anos no Porto Canal, mas agora num canal generalista vai ter uma exposição muito maior", frisou.

A apresentadora da SIC garantiu ainda que já tinha trocado mensagens com Maria Cerqueira Gomes, assim que foi comunicado que seria esta a próxima companheira de Goucha nas manhãs da estação de Queluz de Baixo, e que já sabia que seria ela.

"Trocámos várias mensagens. Mas quando o nome dela foi tornado público, sendo que eu já sabia anteriormente que era ela, falei-lhe logo. Disse que lhe desejava o maior sucesso. Afinal, ela vai estar no lugar onde estive durante 16 anos. Espero que corra bem", concluiu.