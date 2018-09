Cristina sobre TVI: "Ninguém sai de um sítio onde esteja completamente feliz"

Dúlio Silva Hoje às 22:19 Facebook

Cristina Ferreira foi recebida como uma rainha na sua primeira visita às instalações da SIC em Carnaxide. À sua espera, estava Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, que mediou as negociações entre a apresentadora e a estação.

Eram 20.07 horas. O "Jornal da Noite", no qual iria estar minutos depois para ser entrevistada, interrompeu a atualidade informativa para transmitir a entrada com o pé direito de Cristina na sua nova casa. No site da SIC, um "streaming" mostrava ao segundo os bastidores desta operação.

Estava tudo preparado para receber a nova estrela do canal, "muito feliz" por lhe terem dado como "presente um projeto" - ainda sem data de estreia, por causa de "uma série de condicionantes" - em que vai "começar outra vez do zero", depois de 16 anos em Queluz de Baixo.

Ninguém sai de um sítio onde esteja completamente feliz. Sentia que já era o meu fim de linha [na TVI]

"Estava na TVI a fazer aquilo que me competia. (...) Nunca disse que não a nada do que lá me foi proposto", garantiu a apresentadora, admitindo que "já não gostava do conforto de estar todos os dias num local onde sabia que ia ganhar" em audiências. "Íamos lá fazer a mesma coisa todos os dias."

Uma empresa só paga aquilo que acha que vai ganhar com uma pessoa. Ninguém fica numa empresa onde ganha mais do que dá

Tomou, por isso, a decisão de se mudar para a SIC, pondo fim à "dupla irrepetível" em televisão que formou com Manuel Luís Goucha. A decisão, essa, "foi tomada na primeira reunião" com Daniel Oliveira. "Não falei com ninguém. Não quis falar com ninguém. Nem com a minha família".

Sobre o impacto da saída, citou uma amiga: "O facto de tu deixares as manhãs, a TVI e o Manel é quase semelhante à morte da princesa Diana, porque as pessoas não estão preparadas para isso".

A também empresária usou ainda o tempo de antena para esclarecer a polémica em redor do salário milionário que vai receber da Impresa. Cristina disse que, "por muito difícil de acreditar" que seja, "não sabia quanto ia ganhar" na SIC quando aceitou o convite. "Não aceitei por dinheiro. Aliás, não é muita a diferença para aquilo que ganhava na TVI. Aceitei pelo projeto."

Como a sua vida mudou em dois meses

Vinte e um de julho. Noite de verão e de festa para a família TVI. Cristina ainda não sabia que aquela viria a ser a sua última aparição em direto no canal que a catapultou para a fama. Dias depois, surgiu a primeira abordagem da SIC. As negociações intensificaram-se nas semanas seguintes. Sempre em segredo. Até 22 de agosto, quando é notíciada a sua saída da TVI. A estação da Media Capital confirmou, nessa tarde, que estava a ser negociada a cessação do vínculo laboral. O acordo só foi alcançado duas semanas depois. "É oficial: a SIC é o futuro. O meu. A minha casa. A sua casa", anunciou Cristina.