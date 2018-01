Crossover entre "Scandal" e "How to Get Away with Murder" vai mesmo acontecer

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:07 Facebook

As séries de Shonda Rhimes "Scandal" e "How to Get Away with Murder", emitidas nos Estados Unidos pela ABC, vão ser alvo de um crossover.

Misturar duas das mulheres mais fortes da ficção televisiva. É isso que irá acontecer este ano com um crossover entre "Scandal" e "How to Get Away with Murder". Uma surpresa bem guardada, agora revelada pelo site Deadline.

De acordo com esta plataforma, as personagens Olivia Pope (Kerry Washington) de "Scandal" e Annalise Keating (Viola Davis) de "How to Get Away with Murder" vão encontrar-se num dos capítulos de uma dessas histórias de Shonda Rhimes. Resta saber se será ao longo da sétima e última temporada da primeira, emitida por cá na Fox Life, ou na quarta época da segunda, que pode ser vista em Portugal no AXN.

No Instagram, a atriz Kerry Washington publicou uma imagem, alegadamente nos bastidores das gravações. "Olá Viola Davis. Este lugar parece-te familiar? Onde estás?", legendou.

Já Davis partilhou uma outra fotografia com semelhante provocação para os fãs das histórias. "Olá Kerry Washington. Adivinhas onde estou?!"