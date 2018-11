"Dança com as Estrelas" já tem data de estreia

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:21 Facebook

A TVI já anunciou o dia em que regressa à sua antena o formato de dança. Desta vez, e com a saída de Cristina Ferreira para a SIC, a apresentação de "Dança com as Estrelas" está a cargo da dupla Rita Pereira e Pedro Teixeira.

A nova edição do programa "Dança com as Estrelas" estreia-se a 9 de dezembro, anunciou a estação de Queluz de Baixo no perfil de Instagram do programa. Rita Pereira e Pedro Teixeira, lê-se na mesma, "não podiam estar mais entusiasmados" e "prometem (...) trazer muito ritmo ao canal de Queluz".

A dupla de apresentadores foi eleita na sequência da saída de Cristina Ferreira para a SIC, já que foi a ex-companheira de Manuel Luís Goucha nas manhãs do mesmo canal quem conduziu as três edições anteriores.

"Foi um bombom que a TVI me deu e fiquei muito feliz. O convite foi recebido com um sorriso de orelha a orelha. Felizmente que a dança não deixa de fazer parte da minha vida", disse a atriz, grávida do primeiro filho, no início de outubro.

Sem esconder o nervosismo, conta com o apoio de Pedro Teixeira. "O Pedro tem muito mais experiência do que eu, já teve numa dupla incrível, já tem essa estaleca e agora quero que ele me transmita toda essa força e sabedoria. É uma grande responsabilidade, porque não é só pisar o palco ao domingo à noite, é também toda a organização do programa", acrescentou.

O programa vai para o ar no lugar agora ocupado por "Pesadelo na Cozinha".