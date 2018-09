Daniel Oliveira acaba com programas de Hernâni Carvalho e Pedro Lopes

AFS Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Continuam em marcha as ideias que Daniel Oliveira quer implementar na nova grelha da SIC. Depois de várias mexidas na programação do canal, a mais recente novidade é o término do "Linha Aberta", apresentado por Hernâni Carvalho.

O novo diretor-geral de entretenimento do grupo Impresa confirmou que o programa "Linha Aberta" vai terminar já no próximo mês de outubro, depois de em agosto terem circulado vários rumores relativamente ao seu desfecho.

No que Daniel Oliveira considera ser um "ciclo normal", há outro programa da estação de Carnaxide que também tem os dias contados. O formato "Dr. Saúde", cuja condução é da responsabilidade do médico Pedro Lopes, também vai deixar de existir.

Ainda assim, refere o apresentador do "Alta Definição", estes deverão continuar a ter o seu espaço no canal: "O Hernâni continuará a assegurar a crónica criminal no programa da manhã [e] o Pedro Lopes, em princípio, também terá uma rubrica, como no início".

Estas alterações vêm somar-se a um extenso rol já anunciado pela estação. Entre as que mais se destacam estão a mudança de Júlia Pinheiro das manhãs para as tardes, algo que deverá consumar-se em breve, e a contratação de Cristina Ferreira à TVI.

A saída de Gabriela Sobral, antiga diretora de programas da SIC, foi uma das primeiras decisões do agora homem-forte do entretenimento do grupo gerido por Francisco Balsemão.