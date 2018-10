Daniel Oliveira tira tempo de antena a Hernâni Carvalho

Dúlio Silva Hoje às 12:37 Facebook

O programa "Linha Aberta", conduzido por Hernâni Carvalho na acesso ao horário nobre da SIC, vai deixar de ser diário e passar a ter uma edição semanal. A alteração dá-se ainda no decorrer deste mês.

A informação foi confirmada pela SIC, numa nota na qual adianta que a renovação é relativa "à formatação em antena" e não à linha editorial, que se "manterá a mesma". O programa de crime, justiça e segurança "terá mais tempo para investigação e para aprofundar os temas de maior relevo e também uma maior capacidade de sintetizar o caudal de assuntos que chegam à redação".

Assim, já a partir do final do presente mês, "Linha Aberta" deixará de ser exibido às 19.00 horas de segunda a sexta-feira. Passará a ter uma edição semanal, às sextas, a seguir ao "Primeiro Jornal".

Hernâni Carvalho continuará a assegurar os comentários da rubrica "Atualidade Criminal", do programa "Queridas Manhãs", tal como o faz desde a estreia de "Linha Aberta", em 11 de setembro do ano passado.

Hernâni Carvalho já foi autor de dois programas de televisão do mesmo género de "Linha Aberta": "Histórias da Noite", na RTP1, em 2000, e "Nas Ruas", na SIC, em 2012.

Esta mudança na periodicidade do programa vem na sequência da reformulação da grelha do canal de Carnaxide preparada pela direção-geral de Entretenimento da Impresa, capitaneada por Daniel Oliveira. O fim de "Dr. Saúde", com o médico de clínica geral Pedro Lopes, e a estreia da novela "Gabriela", da Globo, e de "Júlia", com Júlia Pinheiro, foram outras das alterações notadas durante este mês de outubro.