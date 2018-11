Carolina Morais Hoje às 11:42 Facebook

David Attenborough, eterna voz do programa da BBC "Planeta Terra", vai narrar uma nova série documental da Netflix sobre "a beleza e a fragilidade do nosso mundo natural". A estreia acontecerá em abril de 2019.

Aos 92 anos, David Attenborough continua a ser indispensável no que toca à narração de documentários sobre vida selvagem. Ao fim de várias décadas a emprestar a voz ao programa "Planeta Terra", da BBC, o naturalista britânico vai agora colaborar com a Netflix numa nova série documental de oito episódios, que será lançada a 5 de abril de 2019.

"'Our Planet' vai levar os espectadores numa espetacular viagem de descoberta que irá mostrar a beleza e fragilidade do nosso mundo natural", começa por explicar Sir David Attenborough. "Hoje em dia tornámo-nos a maior ameaça à saúde da nossa casa, mas ainda temos tempo para enfrentarmos os desafios que criámos, se agirmos agora. Precisamos que o mundo preste atenção."

O documentário, produzido por Alastair Fothergill e Keith Scholey, com quem Attenborough já trabalhou na BBC, foi feito em parceria com a organização World Wide Fund for Nature (WWF). Exigiu quatro anos de trabalho, filmagens em 50 países diferentes e uma equipa de mais de 600 pessoas.

Assista aqui ao "teaser" divulgado esta semana pela Netflix: