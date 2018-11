Depois de "Casados à Primeira Vista", SIC aposta em "Carro do Amor"

TF Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

A SIC vai continuar a apostar em formatos televisivos sobre o amor. O novo programa que aí vem chama-se "Carro do Amor" e será transmitido ao longo da semana antes do "Jornal da Noite".

Ainda a transmitir a primeira temporada de "Casados à Primeira Vista", apresentado pela atriz Diana Chaves, a estação de televisão de Carnaxide já está a preparar outro "reality show".

De acordo com a informação avançada pela imprensa, as inscrições para o "Carro no Amor" já estão abertas. Esta é uma adaptação à versão norte-americana intitulada "Driven to Love" (WE tv), apresentada pelo cantor Ray J.

O programa consiste num passeio de carro em que os concorrentes vão ter a oportunidade de se conhecerem melhor. A primeira pessoa a entrar no veículo terá mais do que um encontro.

No fim, o casal vencedor terá como prémio um fim de semana romântico.