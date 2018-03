Desigualdade salarial em "The Crown" motiva petição

Nuno Azinheira Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Os fãs de "The Crown", um dos sucessos da Netflix, lançaram uma petição para combater a desigualdade salarial entre os protagonistas. Apela-se que Matt Smith, que ganhou mais do que Claire Foy, doe parte do que recebeu ao movimento Time's Up.

Recentemente, foi revelado que Claire Foy, que interpretou a rainha Isabel II de Inglaterra em "The Crown", ganhou menos do que o colega Matt Smith, que assumiu o papel de príncipe Filipe.

Os produtores da série da Netflix, Suzanne Mackie e Andy Harries, reconheceram que o ator ganhou mais devido à fama conquistada em "Doctor Who". No entanto, afirmaram que pretendiam corrigir a situação no futuro.

Indignados com a revelação, os fãs não tardaram a tomar medidas. De forma a combater a desigualdade salarial entre os protagonistas, foi criada uma petição na internet. Com o objetivo de lutar pela igualdade de género, apela-se que Matt Smith doe a diferença do valor recebido.

Assim, para contornar o "pagamento sexista", os autores da campanha propõem que o dinheiro do ator seja utilizado em prol do movimento Time's Up, que defende as mulheres vítimas de assédio e abuso sexual.

Até agora, esta causa já conta com mais de 26 mil assinantes, tendo como objetivo chegar aos 30 mil. "Este é um momento decisivo para a Netflix e a estrela Matt Smith mostrarem que estão do lado das mulheres, agindo da forma correta", pode ler-se na descrição da petição.