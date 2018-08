Despedimento? Protagonista de "Arma Mortífera" diz que não sabe de nada

João Manuel Farinha 09 Maio 2018 às 16:05 Facebook

O despedimento de Clayne Crawford da série "Arma Mortífera" tem sido dado como certo nas últimas horas. O ator reagiu de forma bem humorada nas redes sociais e garantiu não ter sido informado de nada.

Foi através de uma publicação na rede social Instagram que Clayne Crawford, de 40 anos, reagiu às notícias que davam conta do seu afastamento da série "Arma Mortífera", transmitida pela FOX nos Estados Unidos e pelo AXN em Portugal.

"Quando toda a gente sabe o teu futuro menos tu. Nem a Fox nem a Warner Bros. me disseram nada. Espero não ter sido despedido!", pode ler-se na legenda de uma fotografia partilhada pouco depois de a revista "The Hollywood Reporter" ter anunciado o seu despedimento e que a Warner Bros. já estaria à procura de um ator que o substituísse na terceira temporada da série.

O alegado despedimento surge na sequência do mau comportamento do ator no cenário de gravações, que recentemente o levou a desculpar-se publicamente. No passado mês de abril, Crawford emitiu um comunicado a admitir que tinha sido repreendido por duas vezes ao longo das filmagens da segunda temporada e pediu desculpa pela má publicidade que fez à série.

A primeira reprimenda surgiu na sequência de uma reação agressiva para com dois elementos da equipa de realização. Clayne Crawford considerou que as condições de trabalho eram pouco seguras e, por indicação dos estúdios, foi aconselhado a fazer terapia e a partilhar uma "parte significativa" do salário com um dos envolvidos no incidente.

A segunda reprimenda aconteceu durante um episódio que o próprio estava a realizar. Um dos atores foi atingido por estilhaços de um efeito e sentiu que não era seguro trabalhar naquelas condições.

A renovação da série policial para uma terceira temporada não está garantida, com a FOX e a Warner Bros. a terem "até 30 de junho para tomar uma decisão", escreve a "The Hollywood Reporter".