Na apresentação do novo filme "Can You Ever Forgive Me?", Melissa McCarthy tirou uns momentos para aplaudir o seu parceiro de contracena... o gato Towne. O mesmo que, segundo ela, deveria ganhar um Oscar.

"Ouvi dizer que existem Oscars para animais. Não me lembro do nome deles, mas eu chamo-lhes Oscars para Gatos. E este gato deveria ganhar", brincou Melissa McCarthy na apresentação do filme "Can You Ever Forgive Me?", referindo-se ao famoso Towne que contracena consigo.

Oficialmente, não existem prémios cinematográficos para animais. O mais próximo são os chamados Pawscars Awards, promovidos pela American Humane Society. Mas o gato Towne parece merecer muito mais.

"Tivemos de fazer 'casting' para gatos e o treinador disse: 'Este é o meu melhor gato para 'performance''. É um ele, já agora, apesar de a sua personagem ser Jersey, uma gata", explica McCarthy. "A primeira vez [no filme] em que o levei ao veterinário, ele espirrou. Olhei para ele e pensei: 'Estás a brincar comigo? Estás a fingir que estás doente?' Depois gritaram 'corta' e eu pensei para mim mesma: 'Este gato está a representar melhor do que eu'", contou, divertida.

O filme "Can You Ever Forgive Me?" tem estreia marcada para 19 de outubro nos Estados Unidos.