DiCaprio confirmado em filme de Tarantino sobre Charles Manson

Leonardo DiCaprio vai entrar no próximo filme de Quentin Tarantino, confirmou uma fonte à revista "Variety". A última colaboração entre o ator e o realizador foi em 2012, no filme "Django Libertado".

Depois de vários meses em negociações, tudo indica que Leonardo DiCaprio terá aceitado participar no filme de Quentin Tarantino sobre Charles Manson, o líder psicopata de um culto que aterrorizou e fascinou a América durante décadas graças à brutalidade dos crimes que cometeu.

Este vai ser o regresso de DiCaprio ao cinema, depois de ganhar o seu primeiro Oscar, em 2016, pelo seu papel em "O Renascido". O ator, de 43 anos, não ficará no entanto com o papel do homicida; interpretará um ator antiquado e sem emprego, de acordo com a mesma fonte.

Segundo a mesma publicação, a atriz australiana Margot Robbie é a preferida para interpretar Sharon Tate, atriz assassinada pelo culto liderado por Charles Manson, mas Tom Cruise, Brad Pitt e Al Pacino também estão entre os desejados por Tarantino para o elenco.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o enredo, mas Tarantino disse em novembro do ano passado que esta não será uma obra biográfica, mas uma história que se passa no verão de 1969, quando houve uma série de mortes no sul da Califórnia pela mãos dos membros da seita de Manson.

A "Variety" adianta ainda que o filme será lançado no dia 9 de agosto de 2019, exatamente 50 anos após Tate e quatro amigos terem sido assassinados.

Manson, um dos criminosos mais conhecidos do século XX, morreu em novembro, aos 83 anos. Encontrava-se a cumprir prisão perpétua por encomendar a morte de nove pessoas, incluindo a da atriz Sharon Tate.