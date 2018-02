D'Improviso" com César Mourão substitui "Supernanny" na SIC

AFS Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

O programa "D' Improviso", que será transmitido pela SIC, vai iniciar a segunda temporada já no próximo domingo, dia 11. O formato ocupa o lugar deixado vago por "Supernanny", que foi cancelado.

Foi através da página do programa conduzido por César Mourão na rede social Instagram que a SIC anunciou que "D' Improviso" regressará já este domingo com a sua segunda temporada. Será um "Especial Carnaval" a emitir a seguir ao "Jornal da Noite" e no qual o apresentador e humorista dirige os convidados em situações de improviso.

Um noticiário, um "talk show", o cenário de uma novela e um palco para cantar são alguns dos jogos sugeridos. Além de César Mourão, que também faz o espetáculo "Comedia à La Carte", Salvador Martinha, Marco Gonçalves e Frederico Pombares são ainda responsáveis por criar as bases de cada um desses desafios.

A produção está a cargo da Shine Iberia, responsável por formatos de televisão como "The Voice Portugal" (RTP1), "Masterchef Celebridades" (TVI) e "Vale Tudo" (SIC).

De recordar que a primeira temporada estreou-se a 19 de novembro de 2017 e terminou abruptamente. Esta nova época surge após o programa "Supernanny" ter sido suspenso.