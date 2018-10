Diogo Morgado ruma à Escócia para gravar novela da TVI

Dúlio Silva Hoje às 15:53 Facebook

O ator Diogo Morgado partiu, esta segunda-feira, para a Escócia, onde vai gravar cenas da nova aposta da ficção da TVI.

"Na Escócia, vão passar-se cenas importantíssimas para o policial 'A Teia'", prometeu o protagonista da trama, em declarações ao portal da TVI Selfie. Diogo Morgado viajou esta manhã, a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, como registou o JN no local.

O enredo passa ainda pelo Porto, onde decorreram e continuam a decorrer as gravações. A história, assinada por André Ramalho, conta ainda no elenco com nomes como Mafalda Marafusta, Pedro Teixeira, Sofia Ribeiro, Patrícia Tavares, São José Correia, Luís Esparteiro, Fernando Pires, Carloto Cotta, Julie Sergeant, Filipe Vargas, Madalena Brandão, Miguel Guilherme e Joana Ribeiro.

"A Teia" marca a estreia da última nas produções da Plural para a TVI, após seis anos ligada à SIC. Foi na estação de Carnaxide que se estreou, corria o ano de 2012, ao protagonizar a novela "Dancin' Days".

A nova ficção do canal de Queluz de Baixo tem estreia prevista para fevereiro de 2019.