Diogo Piçarra vence prémio "Best Portuguese Act" dos MTV EMA

Diogo Piçarra é o vencedor da categoria "Best Portuguese Act" dos MTV Europe Music Awards 2018, cuja gala se realiza, este domingo, na cidade de Bilbau, em Espanha.

O cantor algarvio, de 28 anos, foi o mais votado pelos portugueses numa competição que incluía ainda os nomes de Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya e Carolina Deslandes.

Na gala, que se realiza, a partir das 19 horas deste domingo, no Centro de Exposições da cidade espanhola de Bilbau e que será transmitida na MTV Portugal, estará presente, pelo segundo ano consecutivo, a atriz portuguesa Rita Pereira, que vai desfilar na passadeira vermelha e fazer a cobertura do "pre-show" e da cerimónia através das redes sociais.

A 25.ª edição dos EMA vai contar ainda com as atuações de Little Mix, Bebe Rexha, David Guetta, Jason Derulo, Panic! At the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne Marie, Jack & Jack, Hailee Steinfeld (a anfitriã da noite), Nicki Minaj, Halsey, Rosalía e ainda Janet Jackson, que vai apresentar um medley dos seus maiores êxitos.

A apresentar e a entregar os prémios estarão também nomes conhecidos do grande público como Jourdan Dunn, Terry Crews, Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson, Evan Ross e as estrelas da Netflix Michael Peña e Diego Luna.