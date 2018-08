"Discípulos" de Cristina Ferreira despedem-se de mestra

Dúlio Silva Hoje às 14:38 Facebook

Deu-lhes a mão. Acreditou neles. Apostou no seu talento. Agora, está de partida para a SIC. Na hora do adeus, os profissionais que começaram com Cristina Ferreira dizem em uníssono "obrigado" à sua mestra.

São eles Ruben Rua, João Montez, Santiago Lagoá, Olívia Ortiz e Joana Machado Madeira. Cinco comunicadores que, nos últimos anos, já Cristina tinha o pelouro dos Conteúdos Não Informativos do canal de Queluz de Baixo, ganharam oportunidades constantes na antena da estação de que era rainha.

O primeiro, que vai agora estrear-se no grande entretenimento em "First Dates", ao lado de Fátima Lopes, destacou uma citação da "saloia da Malveira" no seu livro de memórias, "Sentir". "Pior do que ir e ter que voltar é não ir e nunca saber onde se podia chegar", parafraseou Rua.

"Tão inspiradora" para Olívia, que lidou em antena com Cristina Ferreira nas quintas-feiras dos últimos anos, a futura nova estrela da SIC deixa Montez, no momento em que sai da TVI, "de coração cheio". "Numa palavra só: obrigado. (...) Há coisas que ficam para sempre", escreveu ele no Instagram.

Foi também nesta rede social que o nortenho Lagoá, que se estreou no Porto Canal, frisou gostar "muito" de Cristina. "Devo-te muito. Sais do teu caminho para que os outros brilhem e nunca pedes nada em troca. (...) (És) uma pessoa com um coração enorme que tem a audácia de acreditar em si e ainda arriscar a acreditar nos outros. Foram tantas as vezes que me puxaste para cima e me deste a confiança e um palco para ser eu. Desejo do fundo do coração que voes ainda mais alto. (...) Sucesso, sucesso, sucesso!"

Joana afina pelo mesmo diapasão. "Obrigada por tudo, Cristina. Vou ter tantas saudades. Gosto de si", escreveu a mulher do comediante Eduardo Madeira, também ela humorista, que assina no "Você na TV", agora apenas sob a condução de Manuel Luís Goucha, a rubrica "O da Joana".

A negociar a sua saída de Queluz de Baixo, que já confirmou a "não renovação do (seu) contrato", Cristina é a última esperança da SIC para liderar no horário matinal. Vai concorrer com o seu pai televisivo e deverá ainda apresentar um concurso ao final da tarde, como o fez no canal da Media Capital.